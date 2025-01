Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, PTT saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada “Anlaşamadığımız şeyler oluyor, bu işin doğasında var ama tutup kavgaya ve hele hele silah çekip vurmaya gidemez” dedi.

7 Ocak 2025 tarihinde Rize’de meydana gelen ve PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt’ın hayatını kaybettiği olayda zanlı Hakan Kocaman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından konu ile ilgili konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, olayın meşrulaştırılamayacağının altını çizerek “2 gün şehrimizde menfur bir hadise meydana geldi. PTT Baş Müdürlüğü’nün altındaki kargo bölümünde maalesef istemeyeceğimiz, kimsenin istemeyeceği, her görenin rahatsız olacağı bir hadise meydana geldi. 2 mesai arkadaşımız katledildi. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. İnsanın olduğu her yerde münakaşa olabilir. Müzakere olabilir, bu münakaşaya da dönüşebilir. Bunun bir karşılığı asla ve katta ölüm olamaz. O gün o personelimiz akşam evine gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Eşleri, çocukları babalarını beklemek üzere hazırlık yapıyorlardı. Cenazeleri o evlere gitti. Bu hiçbir şey de izah edebilecek bir şey, hiçbir şey de tevil edilebilecek bir şey değil. Elbette orada itirazlar olabilir, elbette orada farklı değerlendirmeler olabilir ama bunun insani sınırlarında kabul etmek lazım. Anlaşamadığımız şeyler olmuyor mu? Anlaşamadığımız şeyler oluyor, bu işin doğasında var ama tutup kavgaya ve hele hele silah çekip vurmaya gidemez. Bunu da hiçbir şey meşrulaştıramaz Elbette bu süreçte adli süreç var, orada mutlaka her şey değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.