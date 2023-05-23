Açılan 2023 yılı yaş çay sezonu için Rize protokolü minik öğrencilerle beraber çay bahçesine girerek çay topladı.

2023 yılı yaş çay sezonu 10 Mayıs Çarşamba günü açıldı. Bugün de Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kreş öğrencileriyle beraber ÇAYKUR’a ait çay bahçesine girdi. Çay bahçesine giren minikler ve protokol birlikte çay topladı.

Çayları yabancılara toplatmak yerine bilenlere toplatılmasının daha iyi olacağını ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, “Bölgemizde çay hasadı henüz normal şartlarda 1 hafta sonra tam anlamıyla başlamış olacak. Hava şartları nedeniyle biraz da olsa ötelemiş durumda ama kontenjansız bir şekilde sağlıklı, taze ve gayet de güzel bir çayı alıyor ve üretimimiz de güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene de geçen sene olduğu gibi bayram havasında bir sezon geçireceğiz diye ümit ediyorum. Üreticilerimiz genelde yabancı işçi bekliyor. İşçi bulmakta zorlanıyor. Aslında çay konusunda çok güzel yevmiyecilik var. Herkes için geçerli 800 lira güzel bir para. Bir başkasına toplatınca hem çaya zarar veriyoruz hem de para dışarıya çıkmış oluyor. Ülke içinde yerli çalışanlarla halledersek hem paramız dışarı gitmeyecek hem de bitkiye zarar vermeden toplamanın çok daha etkili olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çay sezonu için şehir dışından gelmeye başlandığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, “Yeni bir sezon için hep beraberiz. Kampanyamızı hep birlikte açıyoruz. Bu yıl ekstra bir tatlılığımız oldu. Küçük evlatlarımızla beraber geleceğin çay üreticileri ile çay kestik. Çay bölgemiz için en önemli faktör. Hem ülkemizin hem de bu bölgemizin en önemli ürünüdür. Rize’miz için neredeyse vazgeçilmez, neredeyse her şeyimiz diyebileceğimiz coğrafi işaretli bir ürün. Tüm bölge insanı ve özellikle Rize insanı tatilini, ziyaretlerini, yıllık programlarını çay sezonuna göre hazırlar. Bu sene de öyle oldu. Hemşehrilerimiz gelmeye başladı. 205 bin çay müstahsili hazır. Tüm çay bahçelerimiz hazır. Bizim için çok hareketli, aksiyonu bol bir 3 ay var önümüzde. İnşallah çok bereketli çok hayırlı sezonu geçireceğiz” şeklinde konuştu.