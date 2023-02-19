Rize Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimlerinde Gökmen Genç 41 oy ile başkanlığa seçildi.

Rize Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimlerinde Gökmen Genç 41 oy ile başkanlığa seçildi.

Rize Muhtarlar Derneği Olağan Genel Toplantısı İsmail Kahraman Kültür Merkezinde yapıldı. 2 adayın yarıştığı seçimlerde 80 delege oy kullandı. Kullanılan oyların ardından açılan zarflarda Rize Merkez Hamzabey Mahallesi Muhtarı Gökmen Genç 41 oy alırken adaylardan Elmalı köyü muhtarı Mehmet Salih İşyar 39 oy aldı. Seçimleri kazanan Gökmen Genç başkanlık koltuğuna geçti.

Rize Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Gökmen Genç yaptığı açıklamada bütün mahalle ve köy muhtarlarının beraber çalıştığı bir dernek oluşturmak olduğunu belirterek, “Niyetim hepimizin bir arada çalıştığı saygı ve sevgi çerçevesinde kaynaştığı bir dernek oluşturmaktır. Biz muhtarlar toplumumuzun en temel yapı taşlarıyız. Bizlerin görevi mahalle ve köylerimizle, buralarda yaşayanların istek ve ihtiyaçlarını yerine getirmektir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için, dernek üyelerimiz içinde güçlü bir birlik ve beraberlik hissi oluşturmalıyız. Benim hedefim hiçbir fark yapmadan, derneğimizi, Rize içindeki 126 muhtar arkadaşımın bir arada çalışabileceği bir dernek haline getirmektir” şeklinde konuştu.

Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Remzi Güzel, “Buradaki esas gaye her zamanki gibi milletimize en iyi şekilde hizmet etmek. Kurumumuzu bir adım daha ileriye taşımaktır. Demokrasinin gereği olan bu seçimde, kazanan kim olursa olsun unutmamamız gereken en büyük nokta, bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz” ifadelerini kullandı.