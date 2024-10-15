Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Türkiye genelinde 50 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Rize merkezli İzmir, Adana ve Kars illerinde ‘Telefon ile arayarak kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmak suretiyle’ insanları dolandırdığı tespit edilen şahıslara ait 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleşen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yaklaşık 50 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahısların adreslerinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 4 adet SIM kart, 11 adet banka hesap kartı ve kredi kartı ele geçirildi. Rize İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından elde edilen deliller neticesinde 1 kişi gözaltına aldı. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan toplam 6 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.