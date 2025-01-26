Rize Devlet Hastanesi’nde yangın merdivenlerinin kablo kanalları ile kapatılmasının ardından oluşan tepkiler sonrası Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılarak ‘gerekli düzenlemelerin yapıldığı’ duyuruldu.

Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin vefatı ile sonuçlanan yangının ardından tüm ülkede gözler yangın için alınan tedbirlere çevrilirken Rize Devlet Hastanesi’nin yangın merdivenlerinin girişlerinin vatandaşlar sigara içiyor iddiası ile başhekimlik tarafından kablo kanalları vidalanarak kapatılması tepkilere neden olmuştu. Yapılan haberlerin ardından harekete geçen Rize İl Sağlık Müdürlüğü, yangın merdiveni kapılarının kontrol edildiğini, gereken önlemlerin ivedilikle alındığını dile getirdi. Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.