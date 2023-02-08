Rize İl Özel İdaresi ekipleri depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkaz alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Rize İl Özel İdaresi ekipleri depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkaz alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde hissedilen yıkıcı depremin ardından Rize İl Özel İdaresi, 3 ekskavatör, 5 damperli kamyon, 3 taşıyıcı, 2 su tankeri, 1 otobüs, 1 öncü araç ve 34 personelini deprem bölgelerine sevk etti. İl Özel İdareye ait ekiplerin ve araçların ulaştığı Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye’de enkaz alanlarında çalışmalar yapılıyor. İl Özel İdare ekipleri depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdürüyor.