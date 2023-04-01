Rize Belediyespor Hentbol Takımı, 1. Lig’de evinde karşılaştığı Güneysu Spor Kulübü karşısında 40-20’lik skorla galip gelmeyi başararak, Süper Lig’e yükselme yolunda düzenlenecek play-off maçlarına liderlik avantajıyla katılmayı garantiledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Rize Belediyespor Erkekler Hentbol Takımı, ligin 14. haftasında evinde Güneysu Spor Kulübü ile karşılaştı. Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 18-12 Rize Belediyespor önde kapattı. Rize Belediyespor, maçın genelini skor olarak önde götürdü. Rize ekibi oyuncusu Erdoğan Mengi attığı 8 sayı ile takımının maçın en skorer oyuncusu oldu. Karşılaşma, 40-20 Rize Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlandı. Rize Belediyespor böylelikle Erkekler 1. Lig A Grubu’nu lider olarak tamamlamayı garantileyerek, Süper Lig’e yükselme play-off karşılaşmalarına liderlik avantajıyla katılacak.