Türkiye’nin birçok çok yerinde hissedilen deprem sonrası Rize Belediyesi ekipleri yardım için Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

Türkiye’nin birçok çok yerinde hissedilen deprem sonrası Rize Belediyesi ekipleri yardım için Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

Rize Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgesine 5 ekskavatör, 6 damperli kamyon, 2 adet çekicili ve vinçli 4x4 kamyonet, 1 otobüs, 5 taşıyıcı kamyon, 1 adet çok amaçlı itfaiye kurtarma aracı, 1 adet temizlik kamyonu, mühendis, itfaiyeci, operatör, bakım, onarım ve teknik personelden oluşan 41 kişilik ekibiyle yola çıktı. AFAD Başkanlığı’yla koordinasyon içerisinde olan Rize Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş’ta görev yapacak.

Rize Belediyesi yardım kampanyası başlattı

Rize Belediyesi Sahil Açık Otopark Alanı’nda kurulan çadırda deprem bölgelerine ulaştırılacak malzemeler toplanıyor. Rize Valiliği, AFAD ve Rize Belediyesi koordinesinde afet bölgelerine yardımlar ulaştırılacak. Afet bölgelerinde ilk olarak ihtiyaç duyulan battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen seti, sıhhi malzeme, yorgan, çadır, tüplü ısıtıcı, uyku tulumu, yastık, ısıtıcı, çizme - bot, günlük kıyafet, çorap, iç çamaşırı, bere, mont, yağmurluk gibi ihtiyaç malzemelerinin sahil otoparkında oluşturulan deprem yardım toplama çadırıNda toplanıp AFAD koordinasyonunda ihtiyaç bölgelerine sevki sağlanacak.