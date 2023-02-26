Rize-Artvin Havalimanı’nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçen sürede toplam 596 bin 677 kişi kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı’nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçen sürede toplam 596 bin 677 kişi kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanını 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında 71 bin 983 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 584 uçak, dış hatlarda 10 uçak olmak üzere 594 uçak iniş kalkış yaptı.

Rize-Artvin Havalimanı’nı açılışından 31 Ocak 2022 tarihine kadar geçen 8,5 aylık sürede toplamda 596 bin 677 yolcu kullandı.