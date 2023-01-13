Rize-Artvin Havalimanı’nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar toplam 524 bin 694 yolcu kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı’nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar toplam 524 bin 694 yolcu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanını 1 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında 78 bin 831 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 508 uçak, dış hatlarda 4 uçak olmak üzere 512 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı’nı açılışından 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçen 7,5 aylık sürede toplamda 524 bin 694 yolcu kullandı.