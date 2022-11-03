Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar toplam 411 bin 62 yolcu kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 31 Ekim 2022 tarihine kadar toplam 411 bin 62 yolcu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-31 Ekim tarihleri arasında 63 bin 228 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler kapsamında 496 uçak, yurtdışı seferleri kapsamında da 8 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı’nı açılışından 31 Eylül tarihine kadar geçen 5,5 aylık sürede toplamda 411 bin 171 yolcu kullandı.