Rize-Artvin Havalimanı’nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen sürede toplam 781 bin 65 kişi kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 70 bin 507 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 531 uçak, dış hatlarda 2 uçak olmak üzere 533 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı’nı açılışından 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen 11,5 aylık sürede toplamda 781 bin 65 yolcu kullandı.