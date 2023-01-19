Türkiye’de deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nın 30 Aralık 2022 tarihi itibariyle “Havaalanı Sertifikası” aldı.

Türkiye’de deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nın 30 Aralık 2022 tarihi itibariyle “Havaalanı Sertifikası” aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022’de açılışını gerçekleşmesinin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne verdiği Emniyet Taahhüdü ile faaliyetlerine devam Rize-Artvin Havalimanı 30 Aralık 2022 tarihi itibariyle Havaalanı Sertifikasına aldı.

Rize-Artvin Havalimanın, uluslararası ve ulusal düzeydeki emniyet standartlarını tamamen karşılıyor anlamına gelen Havaalanı sertifikası aldığını belirten Vali Çeber, “14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanımız sertifikalandırma öncesi 30 Aralık 2022 tarihine kadar DHMİ’nin SHGM ’ye verdiği Emniyet Taahhüdü ile faaliyetlerine devam etti. 30 Aralık 2022 tarihinden itibaren Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetiminde (SHY-14A) usul ve esaslar çerçevesinde havaalanı işletimine yönelik belirlenen tüm standartlar sağlanarak, yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen şartlar dahilinde DHMİ Genel Müdürlüğü Rize- Artvin Havalimanı İşletme üzerine yetkili kılınmış ve sertifika çalışmaları tamamlanarak Havaalanı Sertifikası verilmiştir” ifadelerini kullandı.