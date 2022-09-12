Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev’i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev’i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kiloda elemeler yapıldı. Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alin Alexuc’u 8-0 yendi. Milli güreşçi, yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev’i 5-3 mağlup etti. Rıza Kayaalp yarın finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak. Kayaalp, altın madalyayı alması durumunda 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.

Grekoromen stil 60 kiloda ise Kerem Kamal, ilk turda Özbek Ilkhom Bakhromov’u 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda da İranlı Mehdi Seifollah Mohsen Nejad’ı gerideyken tuşla geçti. Milli güreşçi, çeyrek finalde Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya alan dünya şampiyonu Japon Kenichiro Fumita’ya 6-3 kaybetti.

Elvira Kamaloğlu, repesajda mücadele edecek

Kadınlarda 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, ilk turda son olimpiyat şampiyonu Mayu Mukaida’ya teknik üstünlükle mağlup oldu. Kamaloğlu, Mukaida finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti. 62 kiloda ilk maçında İsrailli Nataliia Shafir Mazur’u teknik üstünlükle mağlup eden Yağmur Çakmak, ikinci turda Ukraynalı Ilona Prokopevniuk’a tuşla yenildi ve elendi.