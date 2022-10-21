Süper Lig’de yarın Trabzonspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde çıktığı 35 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig’de yarın Trabzonspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde çıktığı 35 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile yarın karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 10 farklı takımın başında Trabzonspor’a karşı mücadele etti. Çalımbay; Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Sivasspor ile Trabzonspor’a karşı çıktığı 35 resmi maçın sadece 11’ini kazanabildi. Bu maçlarda bordo-mavililer, Rıza Çalımbay’ın takımlarına karşı 18 galibiyet elde ederken, 6 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay’ın 36. randevusu

Rıza Çalımbay kariyerinde Trabzonspor’a karşı 36. karşılaşmasında çıkacak. Sivasspor, Trabzonspor’u mağlup edip, bu sezon üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.