DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Çalımbay, “Ben hiçbir zaman bir takımı yarı yolda bırakıp gidecek karakterde birisi değilim. Öyle bir şey olması da mümkün değil. O konuya ben hiç girmek istemiyorum” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya ajans ve gazete temsilcileri katıldı. Bu sezon toplamda 45 maç oynadıklarını vurgulayarak sezonu değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Benim bu yedinci senem Sivasspor’da. Bundan önce 3 sene var. Bundan sonra da yeni geldiğim zaman da 4 yılım var. 4’üncü sezonum bitiyor. Ben burada mutlu olmasam ben burada başka türlü olmasam burada kalmam zaten. Çünkü 7 sene bir yerde kalmak çok zordur. Benim sözleşmelerim her sezon bir yıldır. Ben orada memnunsam devam ederim. Memnun değilsem o zaman da izin alır giderim. Bir kulübü böyle yüzüstü bırakıp hiçbir yere de gitmem. Ben ilk geldiğim zaman çok şeylerle uğraştım burada. Geldiğimde Sivas talt sıralardaydı. Biz, o takım iyi bir yere getirdik. Ondan sonra çok büyük bir süreç yaşadık. O süreçte bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Ben takımı yine bırakıp gitmedim. Daha sonra iyi bir şekilde de ayrıldık. Şimdi bu dönem bambaşka bir dönem. Bu dönem çok iyi bir dönem. 3 sene üst üste Avrupa’ya gittik. 50 seneden beri Avrupa’ya 3 sene üst üste gidenbizim dışımızda bir takım yok. Biz bu yıl 34 tane lig maçı oynadık. 8 Avrupa kupa maçı oynadık. 3 tane kupa maçı oynadık. Toplamda 45 maç oynadık şu ana kadar” dedi.

“Bütünleşmemiz gerekiyor”

Ligde 2 maçlarının kaldığını ve bu maçların final niteliğinde olacağını söyleyen Çalımbay, “Bizim oynayacağımız Konya maçı var. Bu müsabaka için herhangi bir mazeret de yok. Maç gündüz de değil. Maç 8’de, o yüzden herkes gelebilir. Bizim burada bütünleşmemiz gerekiyor. Biz başarılı olmak istiyorsak, iyi olmak istiyorsak tekrar devam etmek istiyorsak, bizim mutlaka taraftarımızın kesinlikle başta Konya maçı olmak üzere tribünleri doldurması gerekiyor. Manevi destek lazım bize. Özellikle ilk maçımız Konya maçı. Bu Konya maçında da mutlaka tribünleri doldurmamız gerekiyor. Yönetimi, taraftarı, futbolcusu bütünleşip şu iki tane maçı birlik, beraberlik içinde kazanmamız gerekiyor. 2 maçta herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Hem biz hem yönetim hem taraftar bütünleşip bu iki maçı çok büyük taraftara oynayıp mükemmel bir şekilde de bitirmemiz gerekiyor. Sadece tek istediğim taraftarların bizi yalnız bırakmaması. Taraftar bence birinci adam olur. Oyuncularımızı kucaklamaları gerekiyor. Onlarla beraber de o sıkıntılı günleri de hep beraber aşarız” ifadelerini kullandı.

“Kaybetmememiz gerekiyordu”

Bir gazetecinin, “Ligde oynadığınız son 4 maçı kaybettiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, şu yanıtı verdi;

“4 maçta maalesef 3 puan alamadık. Bazı takımlar var, 11 maçtır kazanamıyoruz. Bazı maçları hakikaten kaybetmememiz gerekiyordu, bunun farkındayız. Ümraniye maçındaki Yatabare’nin yaptığı iş değil yani. Örneğin İstanbulspor maçında bir biz rotasyon yaptık, takım yorgun diye. Biz VAR’dan hakemlerden bayağı bir yaşadık yani. Şu anda elimizdeki kadroyu çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.”

“Mutsuz olsaydık kesinlikle durmazdım”

Sezon sonu takımdaki geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, “Ben o konuya girmek istemiyorum. Zaten başkanımız açıklama yapmış. Benim başkana saygım sonsuzdur. Hepsine saygım sonsuzdur. Ben hiçbir zaman da bir takımı yarı yolda bırakıp gidecek karakterde birisi değilim. Öyle bir şey olması da mümkün değil. O konuya ben hiç girmek istemiyorum gidip, gitmeme konusuna. Ben 3 sene çalıştım burada. Çok güzel şeyler yaptık. Ondan sonra ben başkana gittim söyledim. Zaten ben hiçbir zaman maçlar varken o konuya hiç girmiyorum. Onun için onunla ilgili konuşmaya gerek yok. Benim şu andaki tek düşüncem şu 2 tane maç. Biz mutsuz olsaydık ben kesinlikle durmazdım. Ben Sivaslıyım, hiçbir zaman da bu kulübü yarı yolda bırakıp gitmem. Ben bu sene gitsem bile tekrar bir şey olduğunda da tekrar geri gelirim. Hiçbir sorun yok yani. Bence tek önemli şey, oynayacağımız son iki maç” yanıtını verdi.

“Lig daha önemli”

Bir basın mensubunun “Türkiye Kupası’nda finale mi kalmak? Yoksa ligde mi kalmak istersiniz?” sorusuna Rıza Çalımbay, “Bizim için lig önemli. Ligde rahat olsaydık Türkiye Kupası’nda bambaşka olurduk kafa olarak. Bizim için lig önemli. Ben ligden başka bir şey düşünmüyorum. Şu andaki hedefimiz lig. Türkiye Kupası’nda tabii ki elimizden geleni yapacağız, almak için uğraşıyoruz ama önceliğimiz lig” dedi.

“Kriz ortamında o konu konuşulmaz”

Teknik direktör Çalımbay son olarak, kriz ortamında kendisinin takımdaki geleceğiyle ilgili konuşulmasının doğru olmadığını belirtti. Çalımbay, “Burada böyle bir kriz varken onları fazla doğru bir şey değil. Biz elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hatta fazlasını bile yapıyoruz. Kulübümüzde para almadığımız oluyor, hiçbir zaman da paranız kalmaz burada. Kimsenin parası da kalmaz, öderler. Bizim şu andaki tek düşüncemiz, şuradaki krizi aşmak. Bu krizi de aşmamız için burada yönetimin, taraftarın veya futbolcuların bütünleşmesi lazım. Yöneticilerin oyuncularla kucaklaşması lazım, konuşması lazım, sıkıntılarını gidermesi lazım. Bizim tek düşündüğümüz şu kalan 2 maç. Dünya sıralamasına da girmişsin yani, bu çok güzel bir şey” diye konuştu.