Deprem felaketinin ardından lige dönmenin zor olacağını söyleyen DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde her şey karmakarışık olacak. Bazı maçlar oynanmayacak. Bizim Hatay ve kupada Antep ile oynayacağımız maç oynanmayacak. Değişik ve üzücü bir lig olacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor, çalışmalarını sürdürüyor. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman, ısınma çalışmalarıyla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli olan ve birçok ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Her şeyden önce çok üzgünüz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, üzüldük. Orada yaşıyormuş gibi yaşadık olayları. Keşke elimizden gelen bir şey olsa da bir şeyler yapabilsek. Türkiye’de insanlar gerçekten çok duyarlıydı. Herkes elinden gelen bütün yardımı yaptı. Dünya yardım etti bize. Düşman gibi davranan ülkeler yanımızda oldular. Ne desek maalesef boş ve çok üzgünüz. Tekrar ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, inşallah böyle bir şey bir daha yaşamayız" şeklinde konuştu.

"Kimse kendini veremeyecek maça"

Deprem felaketinden sonra futbol oynamanın çok zor olacağını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Deprem olayından sonra futbol konuşmak çok zor. Bence halen sıkıntılar bitmedi. Bana göre orada yaşayanların sıkıntıları asıl şimdi başlıyor. Burada mutlaka devletimiz olaya el koyacaktır, herkes seferberlik yapacaktır her şey için. Acılar biraz dindikten sonra da futbola başlamamız gerekiyor. Belli bir süre olması gerekiyor. Süre doğru mu, eksik mi, onu bilemiyoruz. Lig karmakarışık olacak. Her şey karmakarışık olacak. Bazı maçlar oynanmayacak. Bizim Hatay ve kupada Antep ile oynayacağımız maç oynanmayacak. Değişik ve üzücü bir lig olacak. Her maça çıktığımızda saygı duruşunda herkeste gözyaşı olacak. Kimse kendini veremeyecek maça" ifadelerini kullandı.

"3 tane arka arkaya deplasmanımız var"

Üst üste deplasman maçları oynayacaklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle Avrupa kupasına gidecek olan bizler, mutlaka Türkiye’ye puan getirmek için ne gerekiyorsa onun yapılması gerekecek. Biz bugüne kadar aradan sonra hep deplasmanda oynadık. Birkaç maç oynadık iç sahada. Şimdi tekrar başlıyoruz. Fatih Karagümrük ile ayın 4’ünde oynuyoruz. 9’unda Avrupa kupası maçı oynuyoruz. Avrupa maçından sonra İstanbulspor ile oynuyoruz. Yani 3 tane arka arkaya deplasmanımız var. Biz de bu yüzden kendimizi iyi hazırlamaya çalışıyoruz ama maalesef bizde her zaman klasik olan şey, sakat oyuncu arkadaşlarımız var. Arada hazırlık maçı yapalım diyoruz. Yakın olan takım yok, mesafe olarak. Kayserispor var, onların da sahası bizim sahamız gibi, istediğimiz seviyede değil. Onlar da orayı korumaya çalışıyor. Biz de kendi sahamızı korumaya çalışıyoruz. Onun için de sıkıntılı bir şekilde de hazırlık maçı yapamıyoruz. Tokatspor’la hazırlık maçı yaptık. Bu cumartesi de Sivas Belediyespor’la bir hazırlık maçı yapacağız. Bunları da yapmamız gerekiyordu. Çünkü tam bir çıkış anındayken, çıkışa geçmişken bir sıkıntı başladı. Üzücü olaylar başladı. Onun için de tabii ki tekrar başa dönüyoruz. Tekrar bu maç tempomuzu, hepsini kazanmak için de ne gerekiyorsa şu anda yapıyoruz yani" diye konuştu.