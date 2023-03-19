DG Sivasspor’un MKE Ankaragücü ile oynadığı maçla birlikte Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.

Sivasspor ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayla birlikte kırmızı-beyazlı takımın deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni bir rekorun sahibi oldu. Çalımbay, Ankaragücü mücadelesiyle birlikte Süper Lig’deki 622. maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.

Çalımbay’ı 621 maçla Samet Aybaba takip etti. Listenin 3. sırasında 593 maçla Şenol Güneş, 4. sırasında ise 542 maçla Aykut Kocaman yer aldı. 542 karşılaşmayla listenin 5. sırasında ise Yılmaz Vural yer alıyor.