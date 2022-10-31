Antalyaspor’a sahasında 2-0 mağlup olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Çalımbay, “Maalesef bugün istediğimiz şeyleri yapamadık. Bu mağlubiyeti hak ettik” dedi.

Antalyaspor’a sahasında 2-0 mağlup olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Çalımbay, “Maalesef bugün istediğimiz şeyleri yapamadık. Bu mağlubiyeti hak ettik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor’u konuk eden ve sahadan 2-0 yenilgiyle ayrılarak bu sezonki 6. mağlubiyetini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Mücadele bizim istediğimiz gibi olmadı ve beni de şok edici bir şey oldu. Arkadaşlarımız istediğimiz gibi oynayamadılar. Ne çalıştığımızı nede konuştuğumuzu sahaya yansıtamadılar. Bana göre bu sene oynadığımız en kötü futboldu. Biz bu değiliz. Biz daha da iyi oynayan bir takımız. Bunu 3 gün önce Avrupa maçında gösterdik. Maalesef bugün istediğimiz şeyleri yapamadık. Bu mağlubiyeti hak ettik” diye konuştu.