Maçın ilk devresinde VAR’dan golün iptal kararına sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

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