Galatasaray’a sahasında 2-1 yenilen DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından maçın hakemi Erkan Özdamar’a büyük tepki göstererek, “Ben bizim golün neden iptal edildiğini çözemiyorum. Rica ediyorum bunu biri bize açıklasın. Neden iptal olduğunu biz anlamadık, çözemedik” dedi.

Galatasaray’a sahasında 2-1 yenilen DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından maçın hakemi Erkan Özdamar’a büyük tepki göstererek, “Ben bizim golün neden iptal edildiğini çözemiyorum. Rica ediyorum bunu biri bize açıklasın. Neden iptal olduğunu biz anlamadık, çözemedik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı konuk eden ve sahadan 2-1 yenilerek ayrılarak bu sezonki 8. mağlubiyetini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “İyi bir lig maçı oldu. İki takım da galibiyet için oynadı ama ilk devre istediğimiz şeyleri yapamadık. Değişiklikten sonra daha iyi oynadık ve golümüzü de bulduk. Eksik arkadaşlarımızın da sıkıntısını yaşadık. Ben rica ediyorum, kesinlikle hakem arkadaşlarımıza bir şey söylemeyeceğim; ben bizim golün neden iptal edildiğini çözemiyorum. Bunu biri bize açıklasın. Neden iptal olduğunu biz anlamadık, çözemedik. Bakıyoruz ofsayt yok, bakıyoruz başka bir şey yok. Bize göre gol. Neden iptal oldu bunu çok merak ediyorum. Rica ediyorum birisi de çıksın şundan dolayı golü vermedik desinler. Bir teknik direktör olarak rica ediyorum. Sorumlu kimse bize açıklarlarsa çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

“Hakemlerden canımız bayağı yandı”

Bir basın mensubunun “İptal edilen gol ile ilgili düşünceniz nedir?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Bizim canımız bayağı yandı. Ben her zaman hakemlere saygılıyım ve hiç bir zaman hakemlere saygımızı esirgemiyoruz. Hiçbir zaman hakemlerle sorunumuz olmuyor. O gol neden iptal oldu onu merak ediyorum. Biz 1 puan alsaydık yine iyiydi ama olmadı. Oyun olarak baktığımız zaman zaman iyi, zaman zaman da istediğimiz şeyi yapamadık. Güzel bir maç oldu. Herkes bir şey söylüyor bunun illaki bir cevabı vardır. Hiçbir hakem arkadaş açıklandığı zaman tedirgin olmuyoruz. Hiçbir zaman da tedirginlik düşünmüyoruz. Biz kendilerine güveniyoruz” cevabını verdi.