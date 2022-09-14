UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Buraya 15-16 tane oyuncuyla geldik. Çok eksik bir şekilde geldik. Çünkü bizim 2 günde bir maç oynadığımız zamanlar olduğu için de sıkıntılar yaşadık. Ama biz bu gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Buraya 15-16 tane oyuncuyla geldik. Çok eksik bir şekilde geldik. Çünkü bizim 2 günde bir maç oynadığımız zamanlar olduğu için de sıkıntılar yaşadık. Ama biz bu gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci müsabakasında yarın oynayacakları CFR Cluj maçı öncesi Dr. Constantin Radulesco Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay; "Benim takımım 3 yıldır Avrupa’ya gidiyor. Bu takım çok başarılı bir takım. Biz bu takımla geçtiğimiz sezon da Türkiye Kupası’nı aldık. Yani Türkiye Kupası derken, Türkiye’nin şampiyonluktan sonra gelen en güzel kupası ve biz 3 senedir de Avrupa’ya gidiyoruz. Bizim sezon başı yaşadığımız sıkıntıları biz her zaman yaşıyoruz. Geçen sezon da bunun aynısını yaşadık. Şu anda da durum aynı. Buraya 15-16 tane oyuncuyla geldik. Çok eksik bir şekilde geldik. Çünkü bizim 2 günde bir maç oynadığımız zamanlar olduğu için de sıkıntılar yaşadık. Ama biz bu gruptan çıkacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Bu grubun en zor maçını biz Slavya Prag’la oynadık. Onlar da çok iyi bir takım. Bizim bütün amacımız yarın buradan galip bir şekilde ayrılmak. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eksik de olsak, ne olursa olsun galibiyetle dönmek" dedi.

"İyi bir zemin değil"

Maçın oynanacağı stadyumun sahasını eleştiren Çalımbay; "Sahayı görmedik ama buraya gelen arkadaşımız var. Maçı izleyen antrenör yardımcım var. Onun söyledikleri ve zeminin fotoğraflarını gördüğümüzde iyi bir zemin değil. Saha ideal bir saha değil. Görüntü iyi olmadığı için de yarınki maç biraz zor olacak. Çünkü pas yapmak veya başka şeyler yapmak kolay olmayacak. Ama bunlar önemli değil, bizim buradan mutlaka puan veya puanlarla çıkmamız gerekiyor. Şu anda gruptaki her takımın 1’er puanı var. O yüzden maçlar bundan sonra başlıyor. Biraz önce de söylediğim gibi biz bütün amacımız buradan puan veya puanlarla çıkmamız" ifadelerini kullandı.

"Çok tehlikeli"

Cluj maçının milli maç kadar önemli olduğunu da vurgulayan Çalımbay, "Rakip takımın son oynadıkları maçlarını yardımcı antrenörümüze seyrettirdim. Rakibin tehlikeli olan yerleri de var, zaafları da var. Biz bunların hepsine dikkat edeceğiz. Bizim için hepsi tehlikeli. Biz böyle bakıyoruz. Bu maç bizim için bir milli maç kadar önemli. Özellikle sağ açık pozisyonda oynayan oyuncuları ve forvet oyuncuları çok tehlikeli" diye konuştu.