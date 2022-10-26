Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde CFR Cluj ile oynayacakları müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 29. maçına çıkacak.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde CFR Cluj ile oynayacakları müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 29. maçına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 28 mücadeleye çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası’nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş’ın başında 4 kez UEFA Kupası karşılaşmasında görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon Sivasspor’un başında 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan Çalımbay, bu karşılaşmada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, iki maçtan da 1-0’lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, üçüncü eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi’yi 2-1 yenerken, rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag’a 2-1 kaybedip, rövanş maçında da 5-0 mağlup oldu.

Sivasspor, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö’ye 3-1 kaybetti, rövanşında ise 2-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada ise CFR Cluj’u 1-0 mağlup etti.

Yiğidolar üçüncü haftada Ballkani’ye 4-3 yenilirken, dördüncü haftada da Ballkani’yi 2-1’le geçmişti.