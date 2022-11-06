Seyhan Belediye Meclisi, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kurucusu ve eski basın danışması sanatçı gazeteci Rıza Akın’ın adını Seyhan’da yaşatacak bir karara imza attı.

Seyhan Belediye Meclisi, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kurucusu ve eski basın danışması sanatçı gazeteci Rıza Akın’ın adını Seyhan’da yaşatacak bir karara imza attı.

Seyhan Belediye Meclisi’nin Cuma günü gerçekleştirilen Kasım Ayı toplantısı dördüncü birleşiminde, CHP grubu tarafından teklif edilerek gündeme alınan madde karara bağlandı.

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren sanatçı gazeteci Rıza Akın’ın adının Selman-ı Pak Kültür Merkezi’nin konferans salonuna verilerek adının yaşatılması yönündeki komisyon raporu Meclis’te oylanarak kabul edildi.

Başkan Akif Kemal Akay, sanatı ve gazeteciliğiyle toplumun tüm kesimlerinin takdirini toplayan Rıza Akın’ın Adana’nın bir değeri olduğunun olduğunu ifade etti.

Teklife destek veren belediye meclis üyelerine teşekkür eden Akay, “Seyhan Belediyemizde görev yaptığı dönemde Şehir Tiyatrosunu kuran, basın danışmanlığı yapan, örnek bir gazeteci ve sanatçı olan Rıza Akın’ın adı artık Seyhan’da yaşayacak. Aramızdan erken ayrılarak hepimizin yüreğini acıtan Adana’mızın yetiştirdiği önemli değerlerden olan Rıza Akın’ı hiç unutmayacağız” dedi.