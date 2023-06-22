Antalya Havalimanı, Orta Doğu bölgesindeki kaynak pazarlar için özel olarak geliştirdiği projenin meyvelerini topluyor. Antalya’ya yeni havayolu ve yeni rotalar kazandırma projesi çerçevesinde yapılan karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyadh – Antalya rotası ve bu rotada Antalya’ya ilk defa operasyon gerçekleştirecek olan iki havayolu şirketi bilgileri paylaşıldı.

Proje kapsamında karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyadh – Antalya rotasında 21 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flynas yaz sezonu boyunca haftada 4 ve ardından 22 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flyadeal yaz sezonu boyunca haftada 4 olacak şekilde operasyonlarına devam edeceği bildirildi.