Projede 2. kısım inşaatı çerçevesinde 820 metre uzunluğunda temeli beton harçlı kargir duvar, 2 menfez, 400 metre dere içi beton kaplama ve korkuluk imalat çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

İlçe merkezi ve şehir mezarlığının taşkın riskine karşı korunması için hayati önem taşıdığı gerekçesiyle başlatılan ıslah çalışmalarında sona gelindi.

Sinop’un Gerze ilçesinde taşmalar ve yaydığı kokularla önemli sorun haline gelen Gürleyik Deresi ıslah çalışmaları tamamlandı.

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