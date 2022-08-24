Rize’de düzenlenen Teknofest 2022 yarışmasında ‘En İyi Sunum’ ödülü alarak finale kalan Rigid Teknoloji Takımı, ikinci zafere kilitlendi. Takım üyeleri, sponsorluklarını üstlenen Medya Karapınar ve MK Denizli Ajans sahibi Mustafa Karapınar’ı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Rize’de düzenlenen Teknofest 2022 yarışmasında ‘En İyi Sunum’ ödülü alarak finale kalan Rigid Teknoloji Takımı, ikinci zafere kilitlendi. Takım üyeleri, sponsorluklarını üstlenen Medya Karapınar ve MK Denizli Ajans sahibi Mustafa Karapınar’ı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Geçtiğimiz yıl yapılan TEKNOFEST yarışmasında derece alan ve bu sene de insanlık yararına geliştirdikleri projeyle yarışmaya katılan Rigid, yine finallere kalmayı başardı. 2021 yılı finalisti olan ve bu senede de Denizli’ye ellerinde “En İyi Sunum Ödülü” ile dönen takım, yeni hedefini 30 Ağustos’ta Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmasında ilk üçe girerek Denizli’yi gururlandırmak olarak belirledi.

Finallere sayılı günler kala sponsorlardan biri olan Medya Karapınar’ı ziyaret eden ve yarışma sonunda aldıkları ödülü takdim eden takım üyelerinden Cengiz Fatih Özyurt, destekleri için Mustafa Karapınar’a teşekkür etti. Rize’de ellerinden geleni yaptıklarını ve en iyi sunum ödülü alarak finale kaldıklarını anlatan Özyurt, “Diğer takımların önüne geçmemiz onların başarısız olduğu anlamına gelmiyor” diye konuştu.

Asıl amaçlarının projelerinin dünyaya duyurabilmek ve AFAD personellerine destek olmak olduğunu söyleyen Özyurt, “Projemiz havada, karada ve denizde olmak üzere her yönden destek verebilecek durumda. Katıldığımız ‘İnsanlık yararına teknoloji ve AFED yönetimi’ kategorisinde aldığımız ödül ile Samsun’da katılacak olduğumuz yarışmada daha avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Denizli’ye ödül ile döneceğimize inanıyoruz. Daha sonraki aşamada ise yatırımcı bulup seri üretime geçip ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bize inanan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençlerin ilk ziyaretlerinde projelerine inandığını ve destek olmaya karar verdiğini anlatan Mustafa Karapınar ise “Pamukkale Üniversitesinde okuyan ve gecesini gündüzüne katarak böylesine önemli bir projeyi hayata geçiren gençleri canı gönülden kutluyorum. Ödül almak, dereceye girmek mutlaka önemlidir. Ama, daha önemlisi bunları düşünebilmek ve hayata geçirecek ortamları sağlayabilmektir. Biz de hayatın içinde olmayı prensip haline getiren bir medya şirketi olarak havada, karada ve denizde gidebilen araç ile finale kalan gençlerimize inanıyor, 30 Ağustos zafer bayramında ödül alarak ikinci bayramı bizleri yaşatacaklarına inanıyorum” dedi.

Musa Çalışkan’ın takım kaptanlığını, danışmanlığını ise Armağan Bozkurt üstlendiği ekipte Hasan Bilgehan Yıldırım, Onur Çalım, Cengiz Fatih Özyurt, Çağatay Özcan yer aldı.