Letonya’nın başkenti Riga’da bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Turizm İhtisas Fuarı’nda Kemer standı büyük ilgi gördü. Letonyalıların adeta akın ettiği Kemer standında Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu Kemer promosyonlarını dağıtırken, bir yandan da acente temsilcileri ile de birebir görüşmeler yapıyor

Letonya’nın başkenti Riga’da bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Turizm İhtisas Fuarı’nda Kemer standı büyük ilgi gördü. Letonyalıların adeta akın ettiği Kemer standında Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu Kemer promosyonlarını dağıtırken, bir yandan da acente temsilcileri ile de birebir görüşmeler yapıyor

Riga’da karşılaştıkları ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, “Fuarın henüz ilk dakikalarından itibaren Kemer standımız adeta misafir akınına uğradı. Fuar alanında en çok ilgi gören noktaların başında Kemer geldi. Misafirlere tercümanımız aracılığı ile Kemer hakkında bilgiler de verdik” dedi

2023 rekorlarla geçecek

Seyahat acentelerinin temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini de aktaran Topaloğlu, “Bu görüşmelerimiz ile Kemer’e daha fazla Letonyalı misafir geleceğine inancımız tam. Hem standımıza gösterilen ilgi hem de acente temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre Kemer’de 2023 sezonu turist rakamları açısından rekorların kırıldığı bir yıl olacak. Kemer’in oluşan bu pastadan daha fazla pay alabilmesi adına ikili görüşmelerimizi çok önemsiyorum. Genel görüntü Kemer adına memnuniyet verici” dedi.