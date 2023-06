Gazeteci Yazar Rıfat Yörük yeni bir kitaba daha imza attı. ’Bir Akademisyenin Hayat Yolculuğu’ adını taşıyan eserde, halen Kayseri’de yaşayan Kapadokya Üniversitesi İktisadî, İdarî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız’ın hayat hikâyesi yer alıyor.

Editörlüğünü Mehtap Karakaya Yörük’ün yaptığı kitap 15 bölüm ve 296 sayfadan oluşuyor. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın ’Hocamızın Altın Çağını Taçlandıran Kitap’ başlığıyla bir önsöz yazdığı kitapta Rıfat Yıldız’ın yakın çevresinden elli kişinin de görüşlerine yer verildi. Detay Yayıncılık tarafından yayımlanan kitabı hakkında bilgi veren Rıfat Yörük; “Çok değerli bir akademisyenin hayatını yazdığım bu biyografi, benim 9. kitabım oluyor. Hazır olan onuncu kitabımı da yakında yayınlamayı planlıyoruz. Rıfat Yıldız biyografisi, Kayseri’de başlayıp, yerleştiğim memleketim Silifke’de tamamladığım bir eser” dedi. Yörük, internet satışları başlayan kitabın tanıtımlarının önce Bayburt’ta, ardından Kayseri’de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. Kitabın arka kapağında yer alan tanıtım metni ise şöyle;

“Mesleğini çok seven, ‘dünyaya bir daha gelebilsem inanın yine bu mesleği seçerim’ diyen işine âşık bir akademisyen... Bu biyografide; ‘söz uçar, yazı kalır!’ diyerek meslekî her toplantısını, her programını, her projesini raporlaştıran, hatıralarını yazılı hale getirip kitaplaştıran, günlük tutan, aile büyükleri için biyografiler yazdıran sıra dışı akademisyen Prof. Dr. Rıfat Yıldız’ın vatan ve memleket sevdası ile dolu hayat yolculuğunu bulacaksınız.”