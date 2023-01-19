Karşıyaka altyapısından yetişen Rıdvan Şimşek, henüz 18 yaşındayken 2009 yılının yaz transfer döneminde yeşil-kırmızılı ekipten Beşiktaş’a transfer olmuştu. Şimşek, Beşiktaş’ta yaşadığı talihsiz sakatlığın kariyerinin dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Karşıyaka altyapısından yetişen Rıdvan Şimşek, henüz 18 yaşındayken 2009 yılının yaz transfer döneminde yeşil-kırmızılı ekipten Beşiktaş’a transfer olmuştu. Şimşek, Beşiktaş’ta yaşadığı talihsiz sakatlığın kariyerinin dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Karşıyaka altyapısından yetişen eski Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Şimşek, Beşiktaş’ta yaşadığı talihsiz süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Beşiktaş’a transfer olmanın kendisi için gurur olduğunu söyleyen Şimşek, "Beşiktaş’a transfer olmak benim için bir gururdu ama orada zorlandım. Yaşım henüz 18’di. Televizyondan izlediğimiz yıldız isimlerle bir anda karşı karşıya geldim. Heyecandan ilk 2-3 ay sahada çok iyi yaptığım işleri yapamaz oldum. Koridorda yürüyorsun karşından Nihat Kahveci geçiyordu. Bir oyuncu için hayal gibi şeylerdi. Ama herkes çok yardımcı oldu ve sürekli desteklediler. Alışma sürecini atlattıkça kendimi göstermeye başlamıştım" açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş’ta yaşadığım sakatlık kariyerimin dönüm noktası oldu"

Beşiktaş’ta yaşadığı sakatlığın kariyeri için kırılma noktası olduğunu söyleyen Şimşek, "Beşiktaş’ta yaşadığım sakatlık kariyerimin dönüm noktası oldu. O sakatlığı yaşamasaydım, futbol zekâm ve oyun görüşümle belki de hala o seviyelerde top oynuyor olabilirdim. Mustafa Denizli, ben sakatlanmadan önce bana ‘Beşiktaş 10 sene sağ bek aramasın sen devamlı oynayacaksın’ demişti ama ben sakatlanınca ve sakatlığımda biraz problemli olunca 2 yılım boşa gitti. Tabii benimde geç iyileşmemde hatalarım vardı. Ayağım kırıldıktan 3 sene sonra kendime gelebildim" ifadelerini kullandı.