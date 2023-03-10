Adını Maraş Milli Mücadele kahramanlarından alan Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı’nda esnaf kepenk açmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler binlerce can kaybı ve yıkıma neden oldu. Yaşanan depremler sonrası Kahramanmaraş’ta esnaf kepenklerini yavaş yavaş açarak depremin izlerini silmek için mücadeleye başladı. Tarihi Ulu Camii, Maraş Kalesi ve Tarihi Taş Mescit üçgeni içerisinde yer alan ve adını Maraş Milli Mücadele kahramanlarından Rıdvan Hoca’dan alan Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı’nda esnaf kepenklerini açmaya başladı.

1990’lı yılların en popüler çarşılarından biri olan, zamanla modern alışveriş merkezlerine karşı direnç gösteremeyen yeraltı çarşısı, yaşanan deprem sonrası kapalı kalan alışveriş merkezlerinin bu durumunu avantaja çevirerek vatandaşların eksik envanterlerini alma merkezi durumuna geçmek için açıldı.

Kahramanmaraş halkı olarak yavaş yavaş normalleşme sürecine girilmesi gerektiğini giren çarşı esnafı Ayhan Tufan, “Kahramanmaraş’ta asrın felaketlerinden bir deprem yaşadık ve büyük badireler atlattık. Tabi bu durumların da yavaş yavaş normale dönmesi için biz esnaflar olarak da bu Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısında tekrardan iş yerlerimizi açtık. Bizim çarşımızdan halkımızın giyimden zücaciyeye halısından ayakkabısına her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde hizmet etmekteyiz. Kahramanmaraşlı halkımızı buraya bekleriz. Artık normalleşmemiz gerekiyor, artık önümüze bakıp tekrardan Kahramanmaraş’ımızı eski günlerine getirmemiz için de büyük çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunun için de Kahramanmaraş halkı olarak buna büyük çaba sarf etmemiz gerek” dedi.