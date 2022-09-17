Bursaspor Asbaşkanı Rıdvan Gültekin, “Stadyumumuza, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne ve Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’ne 8 ayda toplam 10 milyon TL harcadık. Ama kulübün kasasından 1 kuruş para çıkmadı” dedi. Gültekin ayrıca, “Bütün siyasetçiler Bursaspor’a hizmet etmek zorunda” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Asbaşkanı Rıdvan Gültekin, “Stadyumumuza, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne ve Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’ne 8 ayda toplam 10 milyon TL harcadık. Ama kulübün kasasından 1 kuruş para çıkmadı” dedi. Gültekin ayrıca, “Bütün siyasetçiler Bursaspor’a hizmet etmek zorunda” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Asbaşkanı Rıdvan Gültekin önemli açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Gültekin, “Göreve başladığımızdan itibaren tesislerimizi bakıma aldık. Ama bu tesisler yapıldıktan sonra hep pansuman yapılmış. Biz bunların gerekli çalışmalarını yaptık. Ayrıca göreve geldiğimizde 120 personelimiz vardı. 80 ile yola devam ettik, 40 ile yollarını ayırdık. Hepsinin tazminatını ödedik. Bu yol ayrımı tamamen maddiyattan dolayıydı. Bu kişilerin çoğuna iş imkanı da sağladık. Çünkü bu kişiler Bursa’nın evlatları, Bursaspor’umuzun sevdalılarıydı. Şu anda kulübümüzde çok güzel bir aile havası var. Birbirimize yetiyoruz" dedi.

“Sadece günübirlik bakımlar yapılmış”

Gültekin şöyle devam etti; “Vakıfköy Tesisleri’mize değinmek istiyorum. Burası bizim yuvamız. Çocukların beslenmelerini ve yattıkları yerleri görünce vicdan azabı çektim. İlk önce buraya el atmayı düşündüm. 18 odamın rutubet içerisindeydi. Hepsinin boyası, badanası, çatısı, tüm bakımları yapıldı. Sayın yöneticimiz Selim Yolgeçen’in de çok büyük katkıları var. 4 tane çim sahamız var. Sadece günübirlik bakımları yapılmış. Biz hepsini yeniledik. Vakıfköy’le alakalı da çalışmalarımız devam ediyor.”

“Futbolcularımızın odaları bakımsızdı”

Özlüce Tesisleri’nden bahseden Rıdvan Gültekin, “Rahmetli Hikmet Şahin bize çok güzel tesis yapmış. Buraya girerken heyecanlanarak ve tüylerim diken diken olarak girdim. Ama içine girince çok üzüldüm. Bu kadar güzel tesis nasıl bu kadar bakımsız kalabilir? Geçmiş yönetimler hiçbir şey yapmamış, günübirlikte hamleler yapılmış. Futbolcuların odalarında tavanlar simsiyah, halılar kokuyordu. Yemekhanede yenen yemekleri görseniz biz nasıl Bursaspor’uz dersiniz. Her şeyin en kalitelisini yapmaya çalışıyoruz. Klimaların çoğu çalışmıyordu. Hepsini revize ettik. Çim makinaları arızalıydı. Dışarıdan birilerine rica ediyorduk. Bunları da hallettik."

“Tarla sular gibi sulama yapılıyordu”

’Özlüce Tesisleri’mizde 4 tane sahamız var’ diyerek sözlerine devam eden Asbaşkan Rıdvan Gültekin, “Bunlar çok güzel yapılmış. Ben saha uzmanı değilim. Ama ben 6 ayda sahalara nasıl bakılacağını öğrendim. Fakat daha önce kum, gübre, tohum dışında hiçbir şey yapılmamış. Biz bu 4 tesisimize de el attık. Sulama tesisatları dahi çalışmıyordu. Tarla sular gibi sulama yapılıyordu. Bunları da değiştirdik. Çim kalitesi kötü olan sahalarımızı yaktık, kuruttuk, oralara serme yapacağız. Altyapı çalışmalarımız bitti. Ekim de olacak. Sahalarımız Avrupa standartlarında olacak” ifadelerini kullandı.

“8 ayda 10 milyon TL harcadık”

Rıdvan Gültekin ayrıca, “Türkiye’nin gözbebeği stadyum yapıldı. Gurur duyduk. Stat yapıldığında bize natamam teslim edildi. Bize devreden yönetimler, biliyorum ki stadyumu gezmemişler. İddia ediyorum. Maloz yığınları ile karşılaştık. Fareler cirit atıyordu. Hep arıza olmuş hep kenara atılmış. Biz 8 ayda Vakıfköy, Özlüce ve stadyuma 10 milyon TL’ye yakın para harcadık. Kulüp böyle sıkıntıdayken nasıl böyle harcama yaptınız derseniz de, biz kulübün kasasından 1 kuruş para harcamadık. Ben yönetim kurulundaki arkadaşlarıma ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Biz stadyumun geleceğini de düşünüyoruz. Bakım sözleşmeleri yapıyoruz” dedi.

“1 ay sonra sahayı görünce inanamayacaksınız”

Günü kurtarmak için çalışmıyoruz diye konuşan Gültekin, “Kadınlar Dünya Kupası maçı aldık. İki gün antrenman yapıldı, sonra maç yapıldı üstüne de Almanya antrenman istedi. Sahamız zarar gördü ve ilk maçımızda istemediğimiz görüntüler oldu. Biraz müsade edin, 15-20 gün en geç 1 ay sonra sahayı görünce inanamayacaksınız. Ben günü kurtarmak için çalışmıyorum. Biz hep geleceği düşündük. Bir sonraki çimin çalışmasını yaptım, serim yapacağız, İzmir’de bizim adımıza yetiştiriliyor. Sahamıza serildikten sonra en güzel zemin bizim olacak” ifadelerini kullandı.

“Bütün siyasetçiler Bursaspor’a hizmet etmek zorunda”

Bursaspor Asbaşkanı Rıdvan Gültekin, “Sosyal medya kullanmıyorum. Ama ‘Siyaset Bursaspor’dan elini çeksin’ diyorlarmış. Ne demek bu? Siyasetçi bütün damarlarına kadar Bursaspor’un içinde olsun. Siyaset Bursaspor’a hizmet etmek zorunda. Seçilirken hepsi boynuna Bursaspor atkısı takmayı biliyor ama Seçildiniz ama Bursaspor bu durumda? Bütün siyasetçiler Bursaspor’a hizmet etmek zorunda. Bursaspor, sizin siyasetinizde daha büyük. Hepiniz bu kulübe hizmet etmek zorundasınız” şeklinde konuştu.

“Evet, biz 13 tane deliyiz”

Gültekin şöyle devam etti; “Biz öyle bir dönemde geldik ki bize herkes deli diye bakıyor. 1 milyar TL borç var. Evet, biz 13 tane deliyiz. Ama bu şehirde hepimiz delirmedikçe Bursaspor kurtulmayacak. Tahta açıldı mı açılmadı mı diye yazılar yazılıyor. Bunlar kolay şeyler. Gelip geçici şeyler. Bir tane Bursaspor var. Herkes hizmet etmek zorunda. Bu şehirden para kazanıyorsan, bu kulübe hizmet etmek zorundasın. Bu şehirde siyaset ediyorsan, o atkıyı boynuna asıyorsan bu kulübe hizmet etmek zorundasın. Taraftar duygusaldı, bugün bağırır çağırır küfür eder, zoruma gitmez. Bugün buradayım yarı tribündeyim. Bu işler böyledir. Ama bu kulübü kurtaracak kişiler siyasetçilerdir. Bir tane kalıcı gelir elde edeceğimiz malımız yok.”

“Bursaspor camiasına müjdeli haber vermek basın mensuplarının elinde”

Bursaspor Asbaşkanı Rıdvan Gültekin, "‘Bursaspor camiasına müjdeli haberiniz var mı?’ sorusuna şu cevabı verdi: “Bursaspor camiasına müjdeli haber vermek basın mensuplarının elinde. Siz şehrin dinamiklerini hareketlendirin biz o haberleri veririz. Biz konuşmaya korkuyoruz. Müjde falan açıklamak istemiyorum. İcraatları sahada göreceksiniz. Tahta meseleleri, maç kaybetmek vs bunlar günlük meseleler. Biz altyapımızı sağlam yapalım da tahtayı vura vura, kıra kıra açarız. Biz birlik beraberliğimizi sağlayalım. Biz göreve geldik sanki Belediye göreve gelmiş gibi icra kağıtları geldi kulübe. Bu şehir için 100, 200, 300 milyon TL’ler basit rakamlar. Biz yeter ki birlik beraberliği sağlayalım. Biz Manchester United’la oynadık. Bu takımı TFF 2. Lig’e bu şehir düşürdü. Şehir sahip çıkmadı takıma. Oturalım hepimiz kendimizde kabahat arayalım. Empati yapalım. Sonra ayağa kalkalım ve armamızı şahlandıralım.” Bu arada Bursaspor Yönetim Kurulu Sözcüsü Ramazan Çetin Kaya, “Stadyumdan 250 bin TL kira gelirimiz var” dedi.