Aydın’da birçok spor kulüplerine yaptığı desteklerle tanınan işadamı Rıdvan Eşin, verdiği sözü tutarak Eşin Group Nazilli Belediyespor’u 24 Erzincanspor maçında da takımı yalnız bırakmadı.

Aydın’da birçok spor kulüplerine yaptığı desteklerle tanınan işadamı Rıdvan Eşin, verdiği sözü tutarak Eşin Group Nazilli Belediyespor’u 24 Erzincanspor maçında da takımı yalnız bırakmadı.

Aydınlı iş adamı Rıdvan Eşin, geçtiğimiz günlerde Eşin Group Nazilli Belediyespor’un Ziraat Türkiye Kupası galibiyetini futbolcularla birlikte soyunma odasından kutlarken, bundan sonra daha sık bir araya gelme sözü vermişti. Bu haftaki karşılaşmasını Nazilli Şehir Stadyumu’nda kendi evinde yapan Eşin Group Nazilli Belediyespor, 24 Erzincanspor’u ağırladı ve bu maçta 4-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Rıdvan Eşin, bu haftaki maçta da söz verdiği gibi tribünde yerini aldı ve isim sponsoru olduğu takıma desteğini sürdürdü.

Son maçlarda alınan galibiyetlerden memnuniyetini dile getiren Eşin, yine futbolcularla soyunma odasına gidip hepsini tebrik etti. Önümüzdeki maçlar için umutlu olduğunu belirten Eşin, takıma desteğinin devam edeceğini söyleyerek başarılar diledi.