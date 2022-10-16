Aydınlı iş insanı, Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden maden işçileri ve aileleri için bir taziye mesajı yayınladı. Eşin mesajında "Öncelikle başımız sağ olsun. Maden ocağında gerçekleşen bu hadise hepimizi derinden yaraladı. Haberi aldığımız andan itibaren mahsur kalan madenci emekçilerimizin sağ salim kurtarılması için Allah’a duacı olduk. Yaralı olarak kurtarılan madencilerimizle umutlanırken, maalesef hayatını kaybeden madencilerimiz için tüm ülke olarak yasa boğulduk. Kurtarma çalışmaları tamamlandığında ise Ali Doğru, Yener Saygın, Yasin Çelik, Şuayip Okul, Şaban Yıldırım, Suat Demirkıran, Rasim Bulut, Enes Aydın, Selçuk Ayvaz, Ramazan Özer, Rahman Özçelik, Orhan Altun, Murat Ergin, Ercan Saraç, Mehmet Kara, Gökhan Mercan, Fikret Kansız, Ferhat Poyraz, Emrah Kaval, Deniz Baykal, Burçin Saban, Berkay Pınaroğlu, Aziz Köse, İbrahim Köse, Serkan Nakaş, Serhat Kahraman, Ercan Akdeniz, Emrah Kaya, Rıdvan Acet, Sabri Akdere, Öner Yıldız ve Yusuf Özerkan ‘ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İsimlerini tek tek söylemek istedim. Çünkü onlar, kapkara madenleri yürekleriyle aydınlatan, rızkını alın teriyle kazanan, vefat eden madenci kardeşlerimizden Yasin Çelik’in daha önce yaptığı bir paylaşımda dediği gibi, ’Güneşi görmek için karanlığı kazan insanlar’. Hayatını kaybeden tüm maden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralı madencilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Aydınlı iş insanı, Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden maden işçileri ve aileleri için bir taziye mesajı yayınladı. Eşin mesajında "Öncelikle başımız sağ olsun. Maden ocağında gerçekleşen bu hadise hepimizi derinden yaraladı. Haberi aldığımız andan itibaren mahsur kalan madenci emekçilerimizin sağ salim kurtarılması için Allah’a duacı olduk. Yaralı olarak kurtarılan madencilerimizle umutlanırken, maalesef hayatını kaybeden madencilerimiz için tüm ülke olarak yasa boğulduk. Kurtarma çalışmaları tamamlandığında ise Ali Doğru, Yener Saygın, Yasin Çelik, Şuayip Okul, Şaban Yıldırım, Suat Demirkıran, Rasim Bulut, Enes Aydın, Selçuk Ayvaz, Ramazan Özer, Rahman Özçelik, Orhan Altun, Murat Ergin, Ercan Saraç, Mehmet Kara, Gökhan Mercan, Fikret Kansız, Ferhat Poyraz, Emrah Kaval, Deniz Baykal, Burçin Saban, Berkay Pınaroğlu, Aziz Köse, İbrahim Köse, Serkan Nakaş, Serhat Kahraman, Ercan Akdeniz, Emrah Kaya, Rıdvan Acet, Sabri Akdere, Öner Yıldız ve Yusuf Özerkan ‘ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İsimlerini tek tek söylemek istedim. Çünkü onlar, kapkara madenleri yürekleriyle aydınlatan, rızkını alın teriyle kazanan, vefat eden madenci kardeşlerimizden Yasin Çelik’in daha önce yaptığı bir paylaşımda dediği gibi, ’Güneşi görmek için karanlığı kazan insanlar’. Hayatını kaybeden tüm maden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralı madencilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.