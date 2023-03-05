Ülke genelinde pek çok başarılı projeye imza atan, Aydın’ın önde gelen iş insanı, Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, Ankara’da hem siyasi hem de sivil toplum örgütleri ile temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Ankara’daki programları çerçevesinde Rıdvan Eşin Aydınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde hemşerileri ile bir araya geldi.

Ülke genelinde pek çok başarılı projeye imza atan, Aydın’ın önde gelen iş insanı, Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, Ankara’da hem siyasi hem de sivil toplum örgütleri ile temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Ankara’daki programları çerçevesinde Rıdvan Eşin Aydınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde hemşerileri ile bir araya geldi.

Girişimci ve yenilikçi tavrıyla, sosyal projelere verdiği desteklerle, hem siyaset hem de vatandaşlar tarafından takdir toplayan ve adından sık sık söz ettiren Rıdvan Eşin, son olarak Ankara’da bulunan Aydınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi.

Dernek kurucusu ve yöneticileri ile bir araya gelen Eşin, memnuniyetini Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Rıdvan Eşin, yapmış olduğu paylaşımda şu sözlere yer verdi: “Ankara’da bulunan Aydınlı hemşehrilerimizin kurduğu Aydınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde sevgili Aydınlı dostlarımızla ile bir araya geldik. Aydınımızı konuştuk samimiyetleri ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim.”