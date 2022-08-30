Goller: Dk.8 Hayrullah Erkip, Dk.47 ve 71 Talha Sarıaslan (Yukatel Kayserispor), Dk.12 Furkan Kütük (Giresunspor)

Rezerv Futbol Ligi 4. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Giresunspor karşılaştı. 4 golün atıldığı maçı sarı kırmızılı ekip kazandı.

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