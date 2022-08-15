Rezerv Lig 2. haftasında Yukatel Kayserispor ile İstanbulspor karşılaştı. Hacılar Fevzi Mercan Stadı’nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan 1’er puanla ayrıldı.

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