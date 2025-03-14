Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta oynanacak 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hatay’da oynanacak Reyhanlıspor-Develigücü maçına Murat Durgutluoğlu atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta oynanacak 23. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı. Lider Kilis Belediyespor’un sahasında oynayacağı Gaziantepgücü maçında Onur Serkan, Hatay’da oynanacak Reyhanlıspor-Develigücü maçını da Murat Durgutluoğlu yönetecek.
TFF’den yapılan açıklamaya göre, grupta oynanacak 7 müsabakada düdük çalacak hakemler şunlar:
Samandağ Gençlerbirliği-Suvermez Kapadokya: Hasan Uyduran
Araban Belediyespor - Şehit Kamil Belediyespor: Mustafa Delibaş
Hatay Reyhanlıspor - Develigücü: Murat Durgutluoğlu
Niğde Zengenspor - İnce Gençlikspor: Umut Kılıç
İmamoğlu Belediyespor - Adaletgücü: Murat Durgutluoğlu
Kilis Belediyespor - Gaziantepgücü: Onur Sekman
Osmaniye Bahçespor - Ceyhan 1967 spor: Furkan Sarıoğlan