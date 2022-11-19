Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir depoya yapılan baskında 140 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir depoya yapılan baskında 140 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmasında Reyhanlı Bahçelievler Mahallesinde bulunan T. K.’ya ait bir depoda kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese Cumhuriyet Savcılığından alınan karara istinaden baskın yaptı. Polisin yaptığı baskında depoda yapılan aramada, 140 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

T.K. gözaltına alındı.