Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda Türkiye’ye patlayıcı maddeleri getiren terörist Cengiz Sertel’in yakalanmasının ardından buruk mutluluk yaşayan ve saldırıda 2 evladı yaralanan, 1 evladı vefat eden Medine Erdemci, "Katiller hapiste yatarak gün geçirmesin, onun yerine idam istiyorum" dedi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırıda patlayıcı maddeleri Suriye’den Türkiye’ye sokan Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yakalandı. Bombalı saldırının faillerinden Sertel’in, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. Saldırıda yakınlarını kaybeden aileler Reyhanlı Şehitler Derneği’nde bir araya gelerek buruk sevinçlerini dile getirdiler. Reyhanlı patlamasında 2 oğlu yaralanan ve 1 oğlu hayatını kaybeden Medine Erdemci, devletin büyüklüğünü gösterdiğini dile getirerek duygularını anlattı.

"Esad rejimi çok bile kaldı ve daha önceden yıkılsaydı"

Reyhanlı saldırısında bombaların Suriye’den geldiğini dile getirerek Esad’a tepki gösteren Medine Erdemci, "Reyhanlı patlamasında bir oğlumu kaybettim ve 2 oğlum da yaralı çıktı. İş yerleri tamamen yandı. Oğlumun 6 aylık yavrusu arkasında yetim kaldı. Firari şahsın yakalanmasına hem seviniyorum hem de üzülüyorum. Keşke hepsi yakalansa ve benim isteğim onların idam olmasıdır. Onların hapiste yatarak günü geçirmesi yerine idam istiyorum. Esad rejimi çok bile kaldı ve daha önceden yıkılsaydı. En büyük acılarımızın sebebi bombalar oradan geldi. Canımızı ve ciğerimizi yaktılar. Evlatlarımızı bizden aldılar. Allah Esad’ı kahretsin ve yok etsin. Devletimiz büyüklüğünü gösterdi ve inşallah diğerlerini de yakalayacaklar" ifadelerini kullandı.