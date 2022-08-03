Düzce Belediyesi’nin organize ettiği Dünya Düzce Günleri’nin ikinci gününde sahne alan ünlü müzik grubu Retrobüs; 70’ler, 80’ler ve 90’lar konseptiyle Düzcelileri geçmişe götürdü.

Düzce Belediyesi’nin organize ettiği Dünya Düzce Günleri’nin ikinci gününde sahne alan ünlü müzik grubu Retrobüs; 70’ler, 80’ler ve 90’lar konseptiyle Düzcelileri geçmişe götürdü.

Düzce Belediyesi’nin Düzce’yi ulusal ve uluslararası anlamda tanıtmak ve adını duyurmak için organize ettiği Dünya Düzce Günlerinin ikinci gününde ünlü sanatçılar İzmit Belediye Meydanı’nda sahne aldı. İlk olarak sahneye Düzceli Dj Uğur Çakır çıktı. Ardından 70’ler, 80’ler ve 90’lar konseptiyle grup Retrobüs sahne oldu. Konser gecesine binlerce Düzce katılım sağlarken, ikinci gününün finalinde ise sahneye çıkan Retrobüs Grubu üyeleri, Düzcelileri adeta geçmişe götürdü.