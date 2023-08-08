Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor, dış transferde forvet Resul Yıldırım’ı kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor’dan bir transfer daha. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri dahil eden yeşil beyazlılar, geride kalan sezon Kayseri Atletikspor’da şampiyonluk yaşayan forvet Resul Yıldırım’ı transfer etti. 1991 doğumlu başarılı golcü oyuncu Resul yıldırım 2023-2024 sezonunda Argıncıkspor forması ile mücadele edecek.

Argıncıkspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Takımımız yeni sezon öncesi dış transferde Kayseri Atletikspor’dan forvet Resul yıldırım ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.