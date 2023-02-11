Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı altyapısından yetişen Resul Gün, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında A Takım’da forma giymişti.

Köylü kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Köylü kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı’nın Efeler Ligi’nde oynadığı dönemde altyapısından yetişen Resul Gün, Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı’ndan 11 voleybolcu ile birlikte Battalgazi’de konakladıkları Kırçuval Otel’in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Günler süren çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşılan Resul, bugün Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bayraktepe Mezarlığı’nda defnedildi.

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