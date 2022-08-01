Karadeniz’in sevilen seslerinden Resul Dindar sahnesiyle büyülemeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Samsun Bafra Kapıkaya Festivalinde binlerce kişiyle buluşan sanatçı Resul Dindar, iki saati aşkın sahnesi, yüksek enerjisiyle bir an bile yerinde durmadı.

Ertesi gün hiç uyumadan yola çıkıp Antalya / Manavgat Selge Beach konserine yetişen sanatçı dinleyiciler arasında yabancıların da olduğu misafirlerine Karadeniz’in yanı sıra Türk Sanat müziği, Türk halk müziği ve pop eserler de seslendirerek büyük beğeni topladı.

Turnesinin son gününde ise Tekirdağ / Kapaklı festivaline katılan sanatçı, alana sığmayan on binlerin arasından sahneye zorlukla ulaştı.

Sahnede bir an bile durmayan 7’den 70’e tüm dinleyicisine yüksek enerjisiyle seslenen sanatçı, sahneden inerek dinleyicisinin arasında adeta sevgi çemberi oluşturdu.

Sesi ve sahnesinin yanı sıra mütevazi duruşuyla da gönülleri fetheden Resul Dindar; bu sahne sizin diyerek sevenlerini yanından bir an bile eksik etmiyor.

Sanatçı konserlerine 12 Ağustos Giresun / 13 Ağustos Antalya’da devam edecek.