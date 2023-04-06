DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril’de geçen yıl restore edilerek yeniden ibadete açılan tarihi Bayat Camisi duvarlarının son dönemde yağışlar sonrası neme bağlı oluşan rutubetten olumsuz etkilendiği belirtildi.

Çivril’in önemli tarihi mekanlarından olan Osmanlılardan kalma tarihi Bayat Cami, son yağışlardan olumsuz etkilendi. Geçen yıl Denizli Valiliği, GEKA ve Çivril Belediyesi tarafından geliştirilen proje ile restore edilen ve yeniden ibadete açılan tarihi caminin iç ve dış duvarları nem yüzünden kabarmaya başladı. Denizli’deki nadir camilerden olan ve duvar süslemeleri ile dikkat çeken caminin bir yıl geçmeden rutubet alması tepkilere neden oldu. Caminin avlusunda bulunan mescit de rutubet ve bakımsızlıktan olumsuz etkilendi.

Uzun yıllar restore edilmeyi bekleyen ve çatısı çökme noktasına gelen Bayat cami yaklaşık bir yıl süren çalışmalar ile kerpiçten aslına uygun olarak restore edildi. Duvar süslemeleri de aslına uygun olarak yeniden yapılan cami yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 2022 yılı Mayıs ayında ibadete açılmıştı. Nisan ayı ile etkili olan yağışlar sonrasında caminin dış bahçe duvarları ile iç duvarları ve çatısında rutubetlenmeye bağlı olarak sararma ve atmalar başladığı ifade edildi.

Camiinin bir yılda nem almasına tepki gösteren mahalle sakinleri, “Uzun yıllar yapılacak diye beklediğimiz caminin duvarları 1 yılda sararmaya başladı. Çatısından akan su, duvarları kabarttı. İç duvarları nemden dolayı boyalarını atacak. Bir yıl önce yapılan caminin bu şekilde yağmurdan etkilenmesi doğru değil” diyerek duruma tepki gösterdiler.

Cami iç duvar süslemelerinin orijinal olduğunun altını çizen köylüler, “Uzun yıllar çatısı açık olduğu için caminin süslemeleri solmaya yüz tutmuştu. Yapılan restorasyonla süslemeler aslına uygun yapıldı fakat şimdi de duvarlar nem alıyor. Caminin bütün duvarlarında sararma ve kabarma var. Tedbir alınmazsa hem duvarlar hem de süslemeler büyük hasar görecek” dedi.