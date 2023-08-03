1. Dünya Savaşı’nda Rus işgaline karşı mücadele ederken şehit düşen 71 askerin kabristanının bulunduğu ve bir süre önce Trabzon Valiliği tarafından restorasyon çalışması başlatılan Sultan Murat Şehitliği dualarla açıldı.

Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Şehitliğinde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı. Her yıl ülkenin farklı şehirlerinden binlerce kişinin ziyaret ettiği şehitliğin abidesi ve iç yollarının bakımı yapıldı. Ayrıca çevre düzenlemesi de yapılarak, ziyaretçiler için otopark alanı oluşturuldu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun ev sahipliği yaptığı açılış törenine AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, ilçe kaymakamları ve il protokolü ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan ve sözlerine katılımcıları selamlayarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bu mübarek şehitler tepesinde Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun” dedi. Ruslarla yapılan muharebede şehit düşen Yüzbaşı Seyfettin, Başgedikli Sururi ve 71 Mehmetçiğe Allah’tan rahmet dileyen Başkan Zorluoğlu, “Çocukluğum buralarda geçti. Her yaz kesintisiz buralardaydık. Çocukluğumuzdan itibaren şehitlik tepesinin anlamını çok iyi bilenlerdeniz. Çok şükür annemiz, babamız bize şehidin ne olduğunu, şehitliğin ve şehitler tepesinin bu bölge içinde anlama geldiğini çok küçük yaşta aktardılar. Allah onlardan da razı olsun. Her sene burada şehitler anılırdı, aynı gün yaylada şenlikler olurdu. O gönü iple çekerdik. Çok büyük bir coşku ve heyecanla ailece önce şehitler tepesine gelir, burada dualar yapılır, şehitlerimiz rahmetli anılırdı. Ondan sonra da yaylada çeşitli etkinliklerle bu gurur ve heyecan devam ederdi” dedi.

Yürütülen restorasyon çalışması nedeniyle Trabzon Valiliğine teşekkür eden Başkan Zorluoğlu, “Valiliğimiz eksik olmasınlar, özel bir önem atfederek, güzel bir çalışma yaptılar. Gerçekten buranın önemiyle mütenasip çok başarılı bir çalışma olarak restorasyon tamamlandı. Sayın Valimizin Sultan Murat ve diğer tüm şehitliklerimize verdiği önemi yakinen biliyorum. O çerçevede burası da tamamlandı ve bugün itibarıyla çok daha iyi çok daha güzel çok daha estetik duruma gelmiş bir şehitlik tepesini ziyaret etmeyi Mevlam bize nasip eyledi. Restorasyon kararını veren Sayın Valimiz Başta olmak üzere, değerli Kaymakamımıza, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yetkililerimize, çalışanlarımıza ve kısaca emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, “107 yıl önce bu topraklarda şehitlerimiz; ezanlar susmasın, bayrağımız inmesin diye vatan için canlarını verdiler. Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından restorasyon çalışması tamamlanan Sultan Murat Şehitliği dualarla açıldı.