Kastamonu’daki Şeyh Şab’an-ı Veli Külliyesi içerisinde bulunan Hz. Pir Şeyh Şab’an-ı Veli Camii ibadete açıldı.

Kastamonu’daki Şeyh Şab’an-ı Veli Külliyesi içerisinde bulunan Hz. Pir Şeyh Şab’an-ı Veli Camii ibadete açıldı.

Kastamonu’da Şeyh Şab’an-ı Veli Külliyesi içerisinde bulunan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Restorasyon çalışmaları sırasında caminin bir iç duvara sahip olduğu ve bu duvarlar üzerinde Fetih Suresi’nin ayetlerinin olduğu tespit edildi. Restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan Fetih Suresi, caminin duvarlarına işlenerek görünür hale getirildi. Ayrıca caminin duvarları Allah ve Muhammed yazılı hatlarla süslendi. Caminin minberi ise hiç dokunulmadan renkleri muhafaza edilerek bırakıldı.

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında öğle namazı ile ibadete açılan Hz. Pir Şeyh Şab’an-ı Veli Camiini, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da ziyaret etti. Camide Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, restorasyon çalışmalarını gerçekleştiren yüklenici firmanın sahibi Hasan Gürsoy, Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar ve diğer beraberindekilerle öğle namazını kılan Bilal Erdoğan, daha sonra Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nde incelemelerde bulundu. Caminin ibadete açılmasıyla birlikte vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Restorasyonu çok beğendiğini ifade eden İsmail Akbak isimli vatandaş, “Bir vesile ile Kastamonu’ya yolum düştü. Öğle namazı için buraya geldim. Açılışı görünce, camiden çıkmakta biraz geciktik. Burasının eski halini de biliyorum, yeni halini de biliyorum. Çok güzel olmuş. Yapanlardan yaptıranlardan Allah razı olsun. Hayırlısı ile tüm İslam alemine kullanmak nasip etsin. Çok güzel, beğendim. Caminin içerisinde hafif bir değişiklik hissettim. Eskiden arkada cemaat yeri vardı, bir miktar yüksekteydi, orası kısaltılmış şimdi. Sıvalarında falan bazı değişiklikler olmuş” dedi.

Abdullah Yılmaz ise, “Biz burayı Kastamonu’nun kalbi olarak görüyoruz. Nasrullah ve Şeyh Şab’an-ı Veli Camisini bizler böyle görüyoruz. Önceki hali caminin normaldi. Bugün ben daha güzel gördüm. Bazı değişiklikler olmuş. Çıkıntı vardı, o çıkıntı arka taraftan giderilmiş. Allah’ın mescitlerini Allah’a peygambere inananlar iman eder. Yapanlardan yaptıranlardan emeği geçenlerden Allah razı olsun. Camideki sütunlar benim daha önce dikkatimi çekmiyordu, şimdi çekiyor. Biraz içeride gibi görünse de benim şahsen gözüme daha hoş ve cazip geldi. Güzel olmuş, emeği geçen herkesten sebep olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.