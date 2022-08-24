Trabzon’un Akçaabat ilçesinde tarihi Ortamahalle’de bulunan St. Michael Kilisesi aslına uygun restore edilerek ve gerekli resmi süreçler tamamlanarak ‘Ortamahalle Müzesi’ adıyla turizme kazandırıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde tarihi Ortamahalle’de bulunan St. Michael Kilisesi aslına uygun restore edilerek ve gerekli resmi süreçler tamamlanarak ‘Ortamahalle Müzesi’ adıyla turizme kazandırıldı.

Tarihi 1800’lü yıllara dayanan tarihi yapının restorasyonunu tamamlayan Akçaabat Belediyesi, envanter temini süreçlerini tamamladıktan sonra Ortamahalle Müzesi’ni ziyarete açacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Belediye olarak Akçaabat’ın ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan tarihi eserleri korumak, iyileştirmek ve geleceğe aktarmak önemli sosyal vazifelerimizdendir. Bu kapsamda Ortamahalle’de bulunan ve St. Michael Kilisesi olarak bilinen tarihi yapıyı aslına uygun şekilde restore edip müze olarak ilçemize kazandırdık. Restorasyon süreçlerini tamamladığımız müzemizin envanter temini için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile görüşmelerimizi sonuçlandırdık. Önümüzdeki günlerde burada sergilenecek olan tarihi eserler gelmiş olacak. Envanter temini sonrasında Akçaabat Ortamahalle Müzemizin açılışını görkemli bir şekilde yapacağız” dedi.