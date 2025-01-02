Edirne’nin Keşan ilçesindeki 514 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camii, yaklaşık 3 yıllık restorasyonun tamamlanmasının ardından Regaip Kandili’nde akşam namazının ardından ibadete açıldı.
16. yüzyılda, Osmanlı sadrazamlarından Hersekzade Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde, yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmasının sona ermesi nedeniyle Regaip Kandili’nde akşam namazının ardından ibadete açıldı. Caminin restorasyondan sonra ibadete açıldığı ilk akşam namazına, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Cami, İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından okunan duanın ardından akşam namazının kılınmasıyla tekrar ibadete açıldı.