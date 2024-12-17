Eskişehir’de bir pizza restoranının yazar kasasından para çalmaya çalışan çocuk, iş yeri çalışanının dikkati sonucunda yakalandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak’ta bulunan bir pizza restoranında meydana geldi. İddialara göre, tuvaleti kullanmak isteyen 2 kişi personeli oyalarken, yazar kasanın bulunduğu bölümün boş kalmasını fırsat bilen çocuk hırsızlık girişiminde bulundu. Çalışanların gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra yazar kasaya yönelen çocuğun para kasetini yerinden çıkartarak aldığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Restoranda çalışan personel, hırsızlık olayını son anda fark etti. Personelin, para kasetini restorandan çıkartmaya çalışan çocuğu yakalamak için koşarak kapıya yöneldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.